Il nodo delle infrastrutture "Discutiamone insieme"

Nei mesi scorsi il sasso era stato lanciato dalle pagine di Aedificando, rivista di Ance La Spezia nella quale era stato presentato un documento sulle necessità infrastrutturali della provincia. Ora, la stessa delegazione spezzina dell’Associazione nazionale costruttori edili rilancia il tema, proponendo un dibattito. "Le proposte confindustriali si fondano su due presupposti, che rappresentano anche due fondamentali necessità: quella di una visione d’insieme e non circoscritta alle singole amministrazioni comunali, e quella, ancora più importante, che un ammodernamento infrastrutturale è indispensabile per lo sviluppo sociale dell’intero comprensorio spezzino" spiegano da Ance, sottolineando come le difficoltà di accesso alla città capoluogo che si riscontrano in queste settimane a seguito degli interventi di messa in sicurezza del raccordo autostradale Santo Stefano - La Spezia, siano "l’evidenza della fondatezza della posizione di Confindustria. I rallentamenti che si registrano sul raccordo autostradale hanno ripercussioni su tutta la viabilità sia statale che provinciale che collega la Spezia alla Val di Magra e alla Val di Vara". "È chiaro – spiega il presidente di Ance La Spezia, Alberto Bacigalupi – che con le nostre proposte non ci siamo limitati alla mera visione imprenditoriale, pur partendo dai danni e dalle maggiorazioni di costo che queste difficoltà generano nel mondo produttivo. La nostra provincia nel prossimo decennio ha dei margini di crescita economica, sociale e culturale notevolissimi. Siamo convinti che si debba aprire un dibattito serio sul tema. Un dibattito nel quale tutti gli attori coinvolti, noi per primi, dovranno possedere una visione prospettica e d’insieme nell’affrontare le sfide che ci attendono, sulla base di un confronto svincolato da condizionamenti ideologici o basato su slogan".

Nelle scorse settimane, proprio a seguito delle proposte lanciate sulla rivista Aedificando, il sistema confindustriale è stato accusato di volere cementificare il territorio. Accuse che da Ance rispediscono al mittente. "Nulla di più infondato. La sensibilità ambientale è patrimonio comune. Tutti, imprenditori compresi, sanno bene che l’ammodernamento e l’adeguamento del territorio alle mutate esigenze della collettività deve essere effettuato tenendo ben presenti le implicazioni ambientali. Tuttavia, partendo dalla considerazione che ancora per i prossimi anni il trasporto su gomma sarà insostituibile, è necessario tenere conto dell’inquinamento che si genera dai rallentamenti dei flussi di traffico veicolare o, peggio, dal suo blocco".