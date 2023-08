Il musicista Odifredi alla Fortezza per l’ultima del ’Città di Sarzana’

Si chiude domani, domenica, la ventottesima edizione del Festival pianistico ’Città di Sarzana’ organizzato dall’associazione musicale ’Il Pianoforte’ in collaborazione con il Comune di Sarzana e con il sostegno di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Protagonista della serata sarà Tommaso Odifredi in scena alle 21.15 al Salone Porticato della Fortezza nel centro storico sarzanese. Il pianista presenterà un coinvolgente programma incentrato su capolavori pianistici di Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Fryderyk Chopin e Isaac Albeniz. Odifredi si è diplomato al Conservatorio "G. Puccini" di Spezia perfezionandosi successivamente all’Accademia Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola. Attualmente studia al Talent Music Master Courses di Brescia con Andrea Bonatta. Nel 2021 e nel 2022 è stato selezionato per partecipare alle prestigiosa Piano Academy Eppan tenuta dai maestri Andrea Bonatta, Pavel Gililov, Arie Vardi, Dmitri Alexeev, Yoheved Kaplinsky mentre quest’anno ha partecipato al concorso Maria Canals di Barcellona giunto alla sessantottesima edizione. L’ingresso al concerto è a offerta libera fino ad esaurimento posti, con orario d’inizio alle 21.15.