Il mondo dell’arte boccia la gestione ai privati "Naturale conclusione di un lento decadimento"

Forme di partenariato per potenziare e ampliare l’offerta e l’attività del Camec. L’avviso pubblico lanciato da Palazzo Civico nasce dalla volontà di lottare tenacemente per rilanciare un museo nato con grande ambizioni poi progressivamente andate ridimensionandosi o è un atto di resa, l’indice di una volontà di ridurre il proprio impegno in prima persona? Diversi artisti spezzini temono più vera la seconda ipotesi, ma più che la natura del modello gestionale li preoccupa la mancanza di strategie per invertire un declino che sentono quasi irreversibile. "Leggo questa mossa da parte del Comune – spiega lo scultore Lorenzo D’Anteo – come la fine di un percorso, sono stupito in senso negativo. Forse è la naturale conclusione di un lento decadimento, in un momento storico dove purtroppo l’arte non è considerata una priorità. Io stesso, quando devo fare un evento inerente i miei lavori, spesso preferisco organizzarlo nel mio studio. Non vado dalle istituzioni, perché quando le cerco non le trovo. Spezia è sempre stata una città faticosa per un’artista ma il fermento non è mai mancato. Nell’ultimo periodo è venuta meno l’attenzione a quanto si muove di nuovo, si preferisce rivolgersi ai circuiti internazionali che realizzano pacchetti di mostre precotte e standardizzate. Per un giovane il rischio è quello di rinunciare alle proprie ambizioni".

Ancora più netto Giuliano Tomaino, che rivela che recentemente il sindaco ad una cena gli aveva "accennato l’intenzione di aprire la gestione del Camec ai privati. Gli risposi che ne pensavo tutto il male possibile se dietro questo si nascondesse un’escamotage per svendere il museo. Il Camec, come è accaduto negli ultimi tempi, non può ridursi a ospitare le mostre imposte dal mercato. Deve essere un polo capace di produrre cultura in maniera autonoma e di vivere in armonia e simbiosi con la città. Tutti i musei che funzionano ricorrono quasi sempre a capitali privati. Ma questo da solo non basta. Servono idee e coraggio, due elementi che richiedono uno sforzo diverso da quello semplicemente economico. Occorre l’audacia della visione".

VCG