Il mito dei Liguria all’oratorio ’n Selàa

All’ex Oratorio ’n Selàa di Tellaro, domani a partire dalle 17, è in programma una conferenza dal titolo ‘I Liguri nel mito e nella storia’. Curata dall’avvocato Piero Barbieri, studioso e scrittore, servirà ad approfondire un tema che ha appassionato in tanti: l’antico popolo dei Liguri, colonizzatori della Lunigiana Storica dal Golfo agli Appennini, citato da Erodoto ed Esiodo. L’unicità dei Liguri è testimoniata in special modo dalle enigmatiche statue stele, la cui origine sembra radicarsi nel Medio Oriente, forse addirittura prima delle civiltà assiro-babilonese ed egizia. Oltre a queste, pochi resti materiali dell’antico popolo sono rimasti, ma la toponomastica e gli allineamenti di massi, suggeriscono conoscenze astronomiche avanzate. L’incontro fa parte di un percorso, è infatti il primo dei tre appuntamenti di fine aprile che la Società di Mutuo Soccorso di Tellaro dedica alla storia ligure e del nostro territorio. L’intento è anche di valorizzare la Biblioteca della Memoria, il catalogo di libri e di altri documenti che riguardano non solo Tellaro, ma anche il territorio circostante.