Il miracolo 5 Terre si appanna: "Con questi rincari alle porte il sistema non sta più in piedi"

Bianchi o argento gli intercity e i regionali di Trenitalia trasportano dagli anni Novanta vagonate di turisti da Spezia verso le Cinque Terre, diventate ormai una delle maggiori attrazioni del paese al pari di Roma, Firenze, Venezia e Pompei. Le mitiche ’Five lands!’, come ripetono entusiasti ad ogni stazione di fermata gli americani, tra gli stranieri quelli che più sono rimasti stregati da queste colline a picco sul mare entrate prepotentemente nell’immaginario collettivo mondiale.

Provvisti di snack dolci o salati già di primo mattino, cominciano ad affollare le carrozze a partire dalle 10, dopo essere usciti un po’ assonnati dai tanti affittacamere spuntati come funghi in città e provincia. Il primo spicchio di mare che si intravede, passata la galleria, provoca sempre un gridolino, un sospiro, e il tentativo di un selfie ostacolato dal vetro fumè. Quelli che spesso passano quasi inosservati sono invece coloro i quali hanno compiuto, silenziosamente, lo stesso tragitto un paio d’ore prima. Cuochi, camerieri e addetti alla pulizia delle camere tra le 7 e le 8 sono saliti sui medesimi treni per andare a esaudire i desideri di quei turisti che di lì a poco arriveranno nei borghi e che dopo qualche passeggiatina su e giù per i carruggi saranno ansiosi di provare le trenette al pesto o le acciughe marinate. "Quando ero giovane – ricorda Enzo Vai, titolare di uno storico negozio di ferramenta a Monterosso –, quasi tutti alla mattina prendevano il treno per andare in Arsenale. Ora è esattamente l’opposto. Da Spezia arrivano tanti ragazzi che sono impiegati nelle attività ricettive del paese". Quel treno, chiamato affettuosamente ’L’operaio’, giallino, lento e diviso al suo interno in piccoli scompartimenti da 6 persone, trasportava l’orgoglio di una comunità che da rurale si faceva cittadina, abbandonando la pesca e l’agricoltura per approdare in fabbrica.

I treni di oggi sono diversi, più moderni e confortevoli, con uno schermo lcd in ogni carrozza che informa i viaggiatori sul percorso e sulla velocità di crociera, anche se il bagno rimane roba da astronauti. La novità più grande riguarda però l’inversione del flusso: le Cinque Terre, con la loro enorme capacità attrattiva, diventano il centro di un’economia in grado di dare occupazione a persone che arrivano dal capoluogo e non più viceversa. "Questo miracolo – sottolinea Fausto Robuschi – rischia di svanire a causa dell’aumento delle tariffe sui treni. Come residenti siamo preoccupati". Un brand, quello delle Cinque Terre, capace di essere vincente e di aiuto per un’intera provincia. "Quanti sono gli affittacamere nati in Val di Vara o in Val di Magra che portano il nome di uno dei cinque borghi? – si interroga il giovane Gianni –. Se si vogliono ridurre i flussi da noi, si mette a repentaglio un sistema di cui beneficia l’intero territorio".

Vimal Carlo Gabbiani