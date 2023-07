"Il mio Festival del fumetto nel segno della tradizione" Conte direttore a Montereggio

La quarta edizione di ‘Nuvole a Montereggio’, il festival del fumetto nel paese dei librai, aprirà ufficialmente oggi. La manifestazione, con la direzione artistica dello spezzino Filippo Conte, (nella foto) continuerà nel solco degli anni precedenti, concentrandosi sulle mostre e sugli incontri con gli autori, anche quest’anno di grandissimo livello. Tra questi Fabio Celoni, fresco vincitore del premio ‘Fumetto nella gerla’, Paolo Bacilieri, Elisa Menini, Andrea Freccero, Caterina Bonomelli, Marcello Mangiantini e moltissimi altri, in una proposta che accontenta ogni tipologia di pubblico, da Bonelli a Disney, dai Comics al manga, fino al fumetto d’autore. "Una fiera anche dove acquistare gli ultimi titoli da far dedicare – spiega Conte – , nel bookshop curato dalla fumetteria Comic House di Sarzana, così come, novità di questa edizione, un’area dedicati ai games, curata da Arcadia Games, un’istituzione alla Spezia". Tutti gli autori e gli stand delle case editrici, come Kleiner Flug, disseminati tra vie e piazzette del borgo. "Non vediamo l’ora di iniziare – afferma Conte – perché mai come quest’anno abbiamo avuto così tante iniziative. Tra le tante, spicca il lancio in diretta con Tokyo di un nuovo titolo manga e la Self Area, con tantissime etichette indipendenti. In più la grande festa di sabato sera, sempre nello scenario meraviglioso del borgo della Lunigiana. Il parcheggio è sotto il paese, con navette che portano nella piazza di accoglienza".

Marco Magi