Il ’menu’ di una famiglia

Due monologhi per onorare il mese del fiocchetto lilla, ovvero il mese dedicato ai disturbi alimentari. Appuntamento stasera al Dialma di Fossitermi, a partire dalle 21, dove la compagnia teatrale Essenza di Lerici metterà in scena l’opera di prosa ‘Meno male che ce n’è una sola’, dell’autrice, regista, sceneggiatrice teatrale e... appassionata di jazz, Emanuela Messina. Protagonisti delle due rappresentazioni in solitaria, Simona Vannelli e Massimo Giorda. Vannelli è un’attrice toscana sia teatrale che cinematografica, formata alla ‘Bottega di Gassmann’, è reduce dalle riprese del suo ultimo pluripremiato film da protagonista con David Brendon, ‘Cieco, sordo e muto’. Massimo Giorda, attore torinese, ha ricoperto ruoli teatrali di ogni tipo, sia drammatici che brillanti.

Nella trama troviamo due figli che si recano al cimitero a trovare la madre e, in una sorta di dialogo come se fosse ancora viva, mediante un flusso di coscienza ripercorrono la loro vita con lei, i momenti che hanno contraddistinto il loro rapporto con lei e il padre, il loro rapporto malato con il cibo come conseguenza della complessa disfunzionalità della famiglia. La scrittrice Emanuela Messina, avvocato, lericina d’adozione, ha esordito nel 2018 con il libro ‘Essenza di Lerici’, mentre nel 2020 ha messo in scena ‘Reazione a catena’ al Teatro Civico facendo registrare il tutto esaurito, con una commedia ambientata negli anni ’50 a Lerici con musica jazz suonata dal vivo in scena. Nel 2021 ha poi pubblicato il romanzo ‘Hatakikomi’, seguito nel 2022 da ‘Mare nero’ e nel 2023 da ‘Io ti punirò’.

Il mese prossimo, il 12 aprile, metterà in scena ‘Il Gentile’ al Teatro Impavidi di Sarzana. Ricordiamo che Messina, nella 63esima edizione del concorso letterario internazionale ‘Sandomenichino’ di Massa, nel 2022, ha ricevuto, dalla giuria presieduta da Alessandro Quasimodo, il terzo premio della sezione ‘opere teatrali’, proprio per ‘Il Gentile’, dal quale l’autrice ha tratto il soggetto del libro ‘Hatakikomi’, uno straordinario romanzo di formazione, con più chiavi di lettura, che scruta in profondità l’animo umano e in cui ciascuno può riconoscersi.

Marco Magi