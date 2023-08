Il match in diretta al cinema Nuovo

I tifosi aquilotti che non si recheranno al ’Druso’ di Bolzano per seguire lo Spezia nel debutto in serie B contro il SudTirol, trepideranno per la loro squadra del cuore davanti alla televisione o incollati allo smartphone sotto l’ombrellone.

Ci sarà anche la possibilità di seguire il match al cinema Il Nuovo di via Colombo che, per l’occasione, trasformerà la sua sala in tribuna da stadio. L’ingresso è libero, una bella occasione per i tifosi di seguire la partita sul grande schermo e tifare tuti insieme ’Forza Aquile!’