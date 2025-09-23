Il nuovo lavoro che lo scrittore Andrea Catalani presenta al pubblico parla di storia, ma più precisamente di cronaca: il ruolo della donna oggi. Il giornalista sportivo de ‘La Nazione’, viso conosciuto anche grazie a Tele Liguria Sud, ha firmato per la casa editrice spezzina Il Filo di Arianna il suo sesto lavoro editoriale. "Scrittore istrionico, ha abituato i suoi lettori a passare dall’ambito sportivo a quello storico – dicono i suoi editori – con una fluidità di scrittura davvero notevole".

Un romanzo di 170 pagine. "Il sorpasso sta arrivando – si legge nella presentazione – . Oggi l’Italia è governata da una donna che ha in un’altra donna il suo grande oppositore, femminile è la guida dell’Unione Europea come quella della Banca Centrale Europea, manca ancora la presidenza degli Stati Uniti... ma entro metà secolo il pianeta sarà governato sostanzialmente al femminile. Poco più in là decisamente al femminile. E del maschio che ne sarà?". ‘Il maschio che verrà’ racconta proprio l’ascesa femminile nel mondo socio economico, nonché aziendale del panorama italiano. Il taglio è narrativo, un romanzo anche con tinte ironiche rispetto al ruolo del maschio, che passa dall’essere vissuto come un super eroe indiscusso, al vedersi sorpassare anche in ambito aziendale dalla finezza intellettuale della donna che unisce alla moda un fascino tutto suo.

Un omaggio anche al coraggio della femminilità sempre più attiva nonostante le continue minacce a cui la società la sottopone. Questa volta l’autore si è cimentato in un’analisi socioculturale che lo vede protagonista come uomo e come professionista. "Con lucidità, correttezza ed ironia – concludono gli editori – , si chiede, giocando anche sull’etimologia del nome Andrea, come potranno ancora gli uomini riuscire a considerarsi professionisti indispensabili quando le donne riescono a gestire ruoli di grande impegno e leadership conciliando anche un’attenta e attiva vita sentimentale?". Il testo di Andrea Catalani si può trovare nelle migliori librerie, su tutti i siti online, Amazon e direttamente anche sul sito della casa editrice www.ilfilodiariannaedizioni.eu.

Marco Magi