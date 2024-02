Il ’mago della luce’ va in pensione

Dopo oltre 35 anni trascorsi alle dipendenze del Comune, Massimo Bertagna (nella foto) va in meritato riposo. Spezzino doc essendo originario di Strà di Marinasco, era entrato nel lontano 1985 nell’organico del Comune per essere, dopo varie mansioni, collocato nel gruppo elettricisti del settore illuminazione pubblica. Specializzatosi anche come tecnico antennista ha contribuito come capo reparto a installare e monitorare le linee della pubblica illuminazione cittadina.

Nonostante in gioventù sia stato campione provinciale di motocross e tecnico federale di judo con cintura nera conseguita all’Accademia nazionale dell’Eur a Roma, pare voglia trascorrere la meritata pensione in tutta tranquillità con il suo ultimo hobby ossia la pesca, circondato dall’affetto della sua splendida famiglia.