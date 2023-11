Il lungomare di Fegina. Avviata la riqualificazione. Modifiche alla viabilità

Avviati i lavori di riqualificazione del tratto di via Fegina tra la Stazione Ferroviaria e via dei Bastioni, per la messa in sicurezza delle strutture a sbalzo, costruite negli anni ’60. "Il degrado causato dal tempo e dagli elementi naturali ha reso questo intervento indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori", spiega l’amministrazione comunale. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione delle strutture a sbalzo lungo l’arenile della passeggiata lungomare, con un allargamento tra i 50 e i 100 cm. La riqualificazione ha inoltre lo scopo di migliorare la convivenza tra pedoni e veicoli. Una delle principali novità sarà l’interramento del tratto della fognatura in pressione oggi staffato a vista all’intradosso delle strutture a sbalzo sull’arenile: durante l’ultima mareggiata le tubature esterne hanno subito danni significativi. Dal punto di vista architettonico, il progetto prosegue e valorizza lo stile già adottato nelle precedenti fasi di riqualificazione della passeggiata e l’eliminazione dei dislivelli contribuirà a rendere questa zona più accessibile a tutte le persone. Nelle aree verdi lungo il percorso saranno sostituite le tamerici. Causa lavori, fino al 29 marzo la viabilità in via Fegina subirà modifiche temporanee: senso unico alternato regolato da semaforo dalla stazione ferroviaria fino all’intersezione con via Corone e piazza Garibaldi; percorso pedonale sul lato monte di via Fegina; limiti di velocità ridotti; divieto di transito ai velocipedi nel tratto interessato.