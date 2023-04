Il logo per i cento anni dell’ente Provincia disegnato dagli studenti

Un logo progettato dagli studenti delle scuole superiori: sarà questo uno dei modi scelti dalla Provincia della Spezia per festeggiare i suoi primi cento anni. L’idea si è concretizzata con un concorso tecnico bandito dall’ente non soltanto per avvicinare i giovani alle istituzioni ed accrescere la loro consapevolezza riguardo il ruolo di cittadini, ma anche per mettere in primo piano la loro formazione dal punto di vista delle competenze tecnico-professionali. La valutazione delle proposte, a cui saranno chiamati anche i cittadini, tramite la rete, . Il 2 settembre 1923, con regio decreto firmato da Vittorio Emanuele III, con decorrenza dal 21 dicembre, venne istituita la Provincia: in occasione del centenario, che cade nell’anno europeo delle competenze, decreterà i primi tre classificati, che si aggiudicheranno premi in denaro. Insieme al Centro Europe Direct, ed in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Liguria, l’ente presieduto da Pierluigi Peracchini ha organizzato iniziative per consolidare il valore identitario della comunità e promuovere la crescita culturale e la conoscenza storica. Il progetto grafico deve prevedere la realizzazione di un logo originale, innovativo e inclusivo, versatile e appropriato, di grande impatto per la creatività che lo dovrà caratterizzare, di facile comprensione e con forte capacità comunicativa, evocativo della storia del nostro territorio provinciale e dei cento anni.