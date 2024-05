Come cambia il linguaggio di genere nella comunicazione? Il tema sarà affrontato giovedì prossimo (ore 17) in una tavola rotonda nell’auditorium della biblioteca Beghi per iniziativa di Ewmd, la rete spezzina delle donne delle professioni. Il network ha ideato l’incontro partendo dalla tesi di Margherita Laganà, spezzina e laureata in Mediazione linguistica interculturale, che affronterà alcune tematiche molto attuali legate alla comunicazione e al linguaggio di genere. Negli ultimi anni - spiegano gli organizzatori - si è cominciato a parlare di "linguaggio di genere", una tipologia di comunicazione i cui confini sono per tanti versi ancora da definire: il "linguaggio di genere" è esigenza o sensibilità? I relatori saranno chiamati a parlare della propria esperienza in diversi settori. L’obiettivo è quello di coinvolgere, seguendo il file rouge indicato da Laganà, il mondo della scuola e delle imprese ma anche chi si occupa di formazione. A moderare gli interventi sarà la giornalista Anna Mori.

Tra le finalità dell’incontro, introdotto da Ornella Poli, presidente Ewmd La Spezia, anche quello di capire come è cambiato il linguaggio all’interno della scuola e come viene percepito il linguaggio di genere, un’occasione per soffermarsi, grazie alla presenza di rappresentanti del mondo delle imprese e della formazione, anche sulle iniziative delle aziende per sensibilizzare i propri dipendenti sulla parità di genere e capire quali strategie elaborare per arrivare ad un linguaggio inclusivo e paritario. L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative di Ewmd, particolarmente attenta alle declinazione al femminile dei principali temi di dibattito su professioni e cultura (dal 2001 l’associazione organizza fra l’altro il premio "Donne leader spezzine", She Made a Difference, istituito nel 2001 col patrocinio del Comune della Spezia, riservato a donne nate o cresciute alla Spezia che abbiano raggiunto l’eccellenza nella professione, nel sociale, nell’arte o nello sport). Tra i relatori della tavola rotonda, moderata dalla giornalista Anna Mori, oltre a Margherita Laganà, Mauro Patrì e Debora Cariola, vice presidi dell’ Istituto Capellini Sauro, Sara Cecchini, dirigente dell’Istituto Alberghiero "Casini", Deborah Di Donna, Health Coach e formatrice di Ewmd Torino, e Sabrina Canese, ad di Canese Srl e presidente di Assofermet Ferramenta.

F.A.