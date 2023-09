Il libro di Turco su sentinelle della svolta a Lerici: storia del Pci al femminile

La storia del Partito comunista italiano declinata al femminile attraverso un racconto dedicato alle donne che contribuirono a fare del Pci un vero ’popolo’, inteso come comunità di valori, anche nella vita quotidiana, intessendo una solidissima rete fatta di legami umani e passione civile. Ma anche ’sentinelle del cambiamento’, capaci di percepire per prime l’evoluzione della società e dei suoi valori. C’è questo e molto altro nel libro ‘Compagne: una storia al femminile del Partito comunista Italiano’ scritto da Livia Turco (nella foto), dirigente del Pci e già ministra della Salute e della solidarietà sociale che verrà presentato, non a caso, domani 8 settembre nella sala del consiglio comunale di Lerici dalle 17,30. Un saggio che intende indagare e riflettere su un contributo storico che non fu solo delle grandi figure diventate icone della lotta partigiana, ma anche di quelle donne che operavano nelle retrovie della Resistenza, nei quartieri delle grandi città operaie e nelle aree rurali. Quelle ’compagne’ per le quali la militanza ha avuto il senso più profondo di un’esperienza di sorellanza, con tutta "la sua forza, la sua bellezza e anche la cura di cui necessita, perché non è né facile né scontata". Oltre all’intervento di Livia Turco, il dibattito sarà introdotto per la Fondazione Amendola da Andrea Montefiori, col coordinamento di un giovane studioso di storia all’università di Pisa, Giacomo Passalacqua. Si confronteranno con l’autrice Aurora Minichini, Viviana Cattan e Luana Pigoni. Le conclusioni saranno affidate alla stessa Livia Turco.

F.A.