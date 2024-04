Il libro di Grassi al centro Ruffini

Il libro di Dino Grassi sarà il tema trattato domani, venerdì, nell’appuntamento culturale proposto dalla rassegna ’Non ci resta che leggere’ curata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la biblioteca civica Cesare Arzelà. Nell’appuntamento di domani pomeriggio alle 18 alla sala del centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano di fianco alla tensostruttura verrà presentato il libro di Dino Grassi dal titolo ’Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista’. Ne parleranno Giorgio Pagano curatore dell’opera e Luca Comiti segretario generale della Cgil spezzina. Grassi è stato operaio del caniere spezzino del Muggiano e per oltre 10 anni segretario della commissione interna, consigliere regionale del Partito Comunista dal 1970 al 1980 pur continuando a svolgere la sua professione di operaio. Il libro è stato pubblicato da Ets edizioni nell’ambito della collana ’Verba manent’, dedicata alle storie di donne e uomini testimoni del loro tempo, spesso impegnati a costruire un mondo più giusto e solidale. L’ingresso è libero.