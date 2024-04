Il libro di Chiesa all’Etnografico

L’arte è poesia. E per Fabio Chiesa, architetto, stimato docente di tecnologia, le forme d’arte sono molteplici. Oggi alle 16.30, col patrocinio del Comune della Spezia, al museo etnografico ’Podenzana’ si terrà la presentazione al pubblico del suo libro, uscito a dicembre 2023 per TraRari Tipi, dal titolo ’Dell’imperfetto amore, diario poetico’: una raccolta di 150 pagine con poesie scritte nel corso degli anni, poesie in dialetto spezzino, e una scelta di sue opere pittoriche realizzate tra il 2020 e il 2023. Ci sarà la possibilità di dialogare con gli editori – Debora Ferrari e Luca Traini – assistere a un reading letterario, avere a disposizione l’autore per il firmacopie. La sua è una poesia diretta, ma che lascia molta libertà anche all’interpretazione, spesso l’ultimo verso è volutamente incompleto e espresso con tre punti di sospensione, invitando il lettore a continuare, commentare, sognare, farlo anche suo. Un verso elegante e forte allo stesso tempo. Impegnato nel mondo della scuola, Chiesa è amante di musica, lettura e scacchi nei quali coinvolge anche gli alunni delle medie dove insegna.