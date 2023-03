Il libro di Bottalico oggi all’Arci

Andrea Bottalico, ricercatore alla Federico II di Napoli e animatore di diverse riviste tra cui ‘Napoli Monitor’ e ‘Primo Maggio’, allievo di Sergio Bologna – decano degli esperti di shipping e logistica – presenterà oggi a partire dalle 18, all’Arci Canaletto, il suo libro ‘Le frontiere del mondo’ edito per ‘Le Edizioni dell’Asino’ fondate da Goffredo Fofi. Si tratta di un volume a metà tra l’inchiesta sociologica e l’autobiografico, su vari porti del mondo Genova, Marsiglia, Anversa, Beirut, Gioia Tauro in cui, alcune vicende internazionali, si intrecciano al vissuto biografico dell’autore. Interverranno all’incontro nella sede di via Giovanni Bosco 2, Carlo Tombola dell’osservatorio weapon Watch e Giovanna Visco dell’ufficio studi dell’Autorità portuale spezzina, nota anche per essere autrice del blog molto letto dagli addetti ai lavori Mari Terre Merci.