Il Lerici Pea al poeta Giuseppe Ibello

Nella Sala del munizioniere di Palazzo Ducale a Genova, è stata presentata l’edizione 2023 del Premio internazionale LericiPea Golfo dei Poeti. Ma a precedere l’evento, nel chiostro dell’edificio, la proclamazione di Giuseppe Ibello quale vincitore della sezione LericiPea ‘Edito’, quella da sempre dedicata alla grande poesia italiana. "La sua poesia è immersa negli archetipi ancestrali che tuttora vibrano nell’uomo contemporaneo, quelli già riconosciuti dalla tradizione classica greca e dai saperi orientali, con una fitta serie di simboli e metafore in grado di mettere in connessione ogni estremo. Si tratta di una voce nuova e originale che si delinea con personalità all’orizzonte della contemporaneità per solidità di scrittura e intensità di pensiero. E così, con questa scelta coraggiosa, il LericiPea rinnova la sua tradizionale sensibilità nel cogliere poeti ancora in fieri, con dinanzi un cammino in parte da scoprire, e sui quali credere." si legge nella motivazione dell’assegnazione del riconoscimento al giovane Ibello. Poi, Lucilla Del Santo, project manager del Premio, ha illustrato brevemente gli eventi e le sezioni in programma, ricordando che il premiato della sezione ‘Liguri nel Mondo’, come consuetudine, verrà reso noto a fine estate. Stefano Verdino, invece, ha espresso il nome del premiato ‘alla Carriera’, la sezione internazionale del LericiPea, che quest’anno sarà assegnata il 1° ottobre a Villa Marigola al cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça. Infine Manuel Cohen ha poi annunciato il vincitore della sezione dialettale ‘Paolo Bertolani’, Nevio Spadoni, che sarà premiato il 31 luglio, ovviamente alla Serra di Lerici, borgo natale di Bertolani.

m. magi