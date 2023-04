Il leggendario Pletnev suona Brahms e Dvorak

Direttore d’orchestra, compositore e artista carismatico che sfida qualsiasi classificazione convenzionale. Il pianista di fama internazionale Mikhail Pletnev sarà il protagonista, giovedì alle 21, del penultimo appuntamento al Teatro Civico della Spezia con la decima edizione dei ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, diretta da Miren Etxaniz. Ritenuto uno dei massimi pianisti odierni, Mikhail Pletnev è nato in Russia e ha dimostrato molto presto il suo talento, superando la prova di ammissione al Conservatorio di Mosca a soli 13 anni. Nel 1978 ha vinto il primo premio e la medaglia d’oro alla sesta edizione del Concorso Internazionale Ciajkovskij di Mosca. Da allora si è esibito come solista insieme a tutte le orchestre e ai direttori più rinomati al mondo, ricevendo inoltre numerosi riconoscimenti e premi internazionali, tra cui un Grammy nel 2005. Pletnev vanta anche un’intensa e riconosciuta attività di compositore; i suoi arrangiamenti per pianoforte de ‘Lo schiaccianoci’ e ‘La bella addormentata’ di Ciajkovskij sono leggendari, banco di prova per i pianisti di tutto il mondo. Al Teatro Civico eseguirà un concerto ricco di emozioni in cui le opere più intime di Brahms dialogheranno con la freschezza dei colori di Dvorák: due compositori coevi e amici le cui sensibilità artistiche si uniranno in un programma musicale all’insegna del virtuosismo, durante il quale brani di Brahms, quali Rapsodia op. 79 n. 1 e Tre Intermezzi op. 117, si alterneranno a composizioni del boemo Dvorák, tra cui Humoresques op. 101 e una selezione da Quadri poetici. I biglietti per l’evento sono disponibili alla biglietteria del Teatro Civico (aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19, informazioni allo 0187 727521) e online su www.vivaticket.it. Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili su www.concertiateatro.it.

Marco Magi