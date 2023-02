Il lavoro cambia Ma la scuola ci orienta

Una cosa è certa: il mondo del lavoro sta cambiando e, per alcune tipologie di attività - nel commercio in particolare - il futuro non sembra roseo, mentre per altre si va verso una crescita che, tuttavia, richiede personale sempre più specializzato. A fare da ponte tra le persone e il lavoro, c’è la scuola. Ma la scuola, a sua volta, deve tenere le antenne alzate, capire per prima i movimenti del mercato del lavoro, orientarci e aiutarci a colmare le lacune che ci impediscono di accedervi. La nostra esperienza, pur partendo dal basso soprattutto a livello linguistico, è positiva, perché i nostri insegnanti sono sempre attenti alle nostre esigenze, ci conoscono bene e orientano spesso la lezione verso questioni utili sia alla vita quotidiana che alle nostre prospettive lavorative. Quello che ci attende dall’altra parte non sempre è il paradiso, e non sempre chi offre lavoro è corretto. D’altronde, come dice Amada, "anche tra chi cerca lavoro, ci sono persone che non sono disposte ad alcun sacrificio e che vorrebbero tutto facile, ma - almeno all’inizio - bisogna cedere a qualche compromesso. Certo, dobbiamo imparare a mediare, non lasciarci sfruttare senza ritegno!"