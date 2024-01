Il kebabbaro torna libero. Accusato di abusi sessuali: "Rapporto consenziente"

E’ tornato in libertà il ristoratore incensurato di 35 anni di origini pakistane arrestato la notte del 14 settembre dalla squadra mobile con l’accusa di violenza sessuale su una donna di 29 anni residente in provincia di Massa Carrara, che sarebbe avvenuta all’interno del suo negozio.

Il gip Mario De Bellis ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore di fiducia Davide Bonanni (nella foto) e ha revocato gli arresti domiciliari del ristoratore, che così è tornato a lavorare nell’attività di famiglia. Va ricordato che l’arresto era stato convalidato non per la violenza sessuale, bensì il sequestro di persona nei confronti della donna. L’uomo si è sempre proclamato innocente, affermando che la ragazza era consenziente per il rapporto sessuale e non ci sarebbe stato sequestro di persona perché la porta del negozio non si chiude a chiave. A tale proposito, l’avvocato Bonanni ha anche segnalato che durante la traduzione dal pakistano all’italiano di uno dei testimoni chiave, sarebbero state omesse alcune frasi che confermerebbero che la porta era aperta. Secondo l’accusa, invece, il ristoratore avrebbe chiuso la porta e abbassato la saracinesca del negozio, impedendo alla donna di uscire e privandola della libertà. I poliziotti della squadra mobile erano stati chiamati dalla madre della ragazza, dopo la richiesta di aiuto della figlia su wattsapp.

Massimo Benedetti