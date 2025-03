Il jazz di Clemente al Terminus

Nel lounge bar del Terminus Cafè, questa sera, a partire dalle 21, l’ospite nella consueta tappa del giovedì è Alessandra Clemente. Con una carriera che spazia dalla musica jazz al pop, Alessandra Clemente ha saputo conquistare palcoscenici italiani e internazionali con la sua straordinaria voce e versatilità artistica. Laureata con il massimo dei voti in Canto Jazz al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Alessandra si è esibita in numerosi teatri, festival e club prestigiosi, da Genova a New York, collaborando con alcuni dei più rinomati musicisti della scena jazz mondiale. Cantautrice, cantante e insegnante di canto, il suo percorso artistico è costellato di progetti ambiziosi, tra cui due album in lavorazione e collaborazioni con grandi nomi della musica italiana. Alessandra Clemente ed è italianissima, ma la sua pronuncia, la sua intonazione di voce è molto simile, per non dire identica, ad una classica cantante americana o comunque straniera. Per eventuali informazioni e per prenotare è possibile telefonare al numero 0187 713210.