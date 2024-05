Il gruppo continua a crescere: trimestre record

Ferretti Group ha confermato il proprio percorso di crescita nel primo trimestre 2024. Il portafoglio ordini supera 1,6 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 31 dicembre 2023. I ricavi netti sono di 313 milioni in crescita dell’11,7% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. L’ebitda adjusted (l’utile dell’azienda al netto dei costi quali interessi, tasse, deprezzamento e ammortamenti) è di 48,2 milioni, con un aumento del 20,5% e con un margine del 15,4%, con un aumento di 110 punti base rispetto al primo trimestre 2023. L’utile netto è di 22,2 milioni, in crescita del 19,4% rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre 2024 sono entrati ordini per 266,6 milioni e la liquidità netta ammonta a 205,7 milioni. I numeri sono stati valutati dal Consiglio di amministrazione riunitosi sotto la presidenza di Tan Xuguang. "Risultati estremamente positivi – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi – su tutti i principali indicatori economico-finanziari. Questo primo trimestre del 2024 attesta l’efficacia delle scelte strategiche intraprese dal gruppo Ferretti. Addirittura consolidiamo e miglioriamo le già ottime performance ottenute dall’azienda nel corso del 2023. Questi risultati derivano da una strategia commerciale e industriale pianificata che ci permette sia di mantenere performance di alto livello che di conquistare nuovi ambiti di mercato emergenti e in forte crescita che si aggiungono ai settori tradizionali".