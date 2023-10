Il Grande Nord nel racconto di Mugnos

Il Grande Nord raccontato in tutto il suo fascino da un’esploratrice-saggista. A proporre l’evento è Ewmd La Spezia, la rete delle donne delle professioni, che ha organizzato per domani (ore 17, Mediateca regionale Sergio Fregoso) un incontro con Sabrina Mugnos, vincitrice, un mese fa, del premio (ideato dalla stessa Ewmd La Spezia) She Made a Difference 2023. Sabrina Mugnos parlerà della sua esperienza, dei suoi viaggi, di quando e come è nata la passione per i vulcani, la natura in generale e per il rapporto tra uomo e natura. Ad accompagnare il racconto video ed immagini dei magnifici ed emozionanti scenari del Grande Nord. "Racconterò la mia esperienza attraverso le immagini del Grande Nord e della Groenlandia – spiega Sabrina Mugnos – Vi porterò nei luoghi esplorati, spesso un concentrato di estremi, di contraddizioni e di chiaroscuri". "Siamo onorati di avere Sabrina Mugnos – sottolinea dal canto suo Ornella Poli, presidente Ewmd La Spezia - come guida in questo viaggio tra i ghiacciai e siamo sicure che sarà un’esperienza emozionante alla scoperta della natura più selvaggia e spontanea". L’incontro, organizzato dalla delegazione spezzina dell’associazione, dal titolo "Donne in capo al Mondo: quando l’avventura diventa scoperta" ha il patrocinio del Comune della Spezia con la Mediateca, sede dell’evento, e dell’Associazione Astrofili Spezzini - Osservatorio Astronomico Monte Viseggi.