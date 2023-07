“Il grande libro delle storie non scritte” La presentazione-laboratorio di Mariella Cortés

Oggi alle 18.30 alla libreria Liberi Tutti della Spezia si terrà la presentazione - laboratorio di “Il grande libro delle storie non scritte” di Mariella Cortés (Rizzoli). Quante volte, quando si vorrebbe iniziare a scrivere una storia, si immaginano situazioni, personaggi, dialoghi ma poi tutto rimane in una cartella dimenticata? Il libro "nasce da una serie di frammenti narrativi che vorrebbero diventare qualcosa di più. Sette sezioni tematiche illustrate (incipit, finali, frammenti, punti di svolta, dialoghi, personaggi scenari) più due bonus (recensioni e marketing) e uno spazio di pura creatività, invitano chi legge a mettersi in gioco e costruire la sua storia mescolandoli, integrandoli, capovolgendoli".