Il gran galà con la stella Rachele Buriassi

Sono aperte le prenotazioni per uno tra gli appuntamenti top della rassegna estiva alla Fortezza Firmafede: l’etoile sarzanese Rachele Buriassi, affermata ballerina di livello internazionale, torna infatti nella sua città per lo spettacolo “Rachele and friends” in calendario per il 28 giugno alle ore 21.30. Prima ballerina de Les grand balletts canadiens, porterà nella splendida cornice della piazza D’Armi della Cittadella di Sarzana altre stelle, a partire da Esnel Ramos (primo ballerino de Les Grands Balletts Canadiens); Filipa De Castro e Carlos Pinillos (primi ballerini della Compañia nacional de Bailado Portogallo); Rainer Krenstetter ed Ashley Knox (primi ballerini del Miami City Ballet Usa); Ermanno Sbezzo, coreografo e ballerino internazionale; Rosario Guerra, solista della StaatsOper di Hannover. I biglietti sono già in vendita alla biglietteria del Teatro degli Impavidi con agevolazioni e riduzioni per gli under18 o online su vivaticket.it L’evento è organizzato dal Comune di Sarzana e Aps Fuori Luogo in collaborazione col Festival Fisiko! e Teatro degli Impavidi Gli Scarti. Gli orari di biglietteria: dalle 9.30 alle 13 dal lunedi al sabato e il giovedi pomeriggio dalle 16 alle 19. Per info e prenotazioni 346 4026006. Il 5 agosto, inoltre, sempre in Fortezza, spettacolo di Nino Frassica.