Il governatore Bucci e i lavori alla stazione

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci (nella foto), insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha effettuato una serie di visite alla Spezia. A cominciare dalla stazione ferroviaria di Migliarina, oggetto di un programma di lavori di riqualificazione per potenziare i servizi ai viaggiatori e l’offerta turistica legata alle Cinque Terre. Si tratta di interventi che nascono da una collaborazione tra Regione Liguria, Comune della Spezia e Rfi, e che prevedono un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro di Rfi per realizzare un nuovo binario tronco e altri interventi di restyling che trasformeranno la stazione di Migliarina in un hub per i collegamenti con le 5 Terre. "Un intervento di prospettiva, che guarda al futuro ma anche al presente di un territorio che necessita di infrastrutture mirate per garantire servizi sempre più funzionali e che, allo stesso tempo, è chiamato a gestire al meglio i flussi turistici" ha detto Bucci.