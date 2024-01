Il Giubileo nel mirino. Attesi migliaia di pellegrini. Il volano della Francigena per rilanciare il turismo

Le basi ci sono ma per far decollare il tesoro millenario della via Francigena trasformandolo in un vero progetto turistico-culturale in grado di rilanciare l’accoglienza e il mondo economico che lo circonda sarà necessario l’impegno di tutte le forze in campo. Comuni, associazioni di categoria ma soprattutto gli attori: ovvero gli operatori del settore ricettivo, commercianti, ristoratori e artigiani mettendo insieme un vero gioco di squadra probabilmente mai adottato in passato. L’occasione del Giubileo è troppo preziosa per accontentarsi di guardarla dall’esterno ma sarà necessario essere parte attiva della sfida. Iniziando dalla conoscenza della materia, approfondimento, competenza e preparazione. Per questo Confartigianato ha intenzione di avviare un serie di corsi per preparare gli associati, ma non soltanto, ad affrontare il progetto legato alla via Francigena iniziando dal prossimo 8 febbraio con il test di inglese per valutare il livello di preparazione dei partecipanti e predisporre corsi di formazione. Un viaggio di approfondimento che spazierà dalla conoscenza delle lingue, alle normative previste per l’accoglienza, marketing, gestione turistica e uso dei sistemi informatici. La preparazione e non l’improvvisazione dovrà essere dunque il marchio di riconoscimento.

Intanto Confartigianato dal 4 al 6 febbraio parteciperà a Milano alla Bit, la prestigiosa Borsa internazionale del Turismo, per presentare la città di Sarzana, la sua storia, le sue radici e soprattutto il ruolo centrale che potrà svolgere nel progetto della via Francigena perfezionato la settimana scorsa in municipio insieme all’associazione europea della via Francigena rappresentata nell’occasione dal vice presidente Fancesco Ferrari. Nei giorni scorsi invece si è tenuto il primo seminario dal titolo "Il caso della va Francigena. Itinerario culturale del Consiglio d’Europa" organizzato da Confartigianato per spiegare agli associati le opportunità della convenzione che punta a valorizzare in termini turistico e economici i pochi ma preziosi chilometri della via Francigena che toccano la bassa Val di Magra.

Il corso oltre a presentare la storia avviata nel Medioevo ha illustrato il programma degli itinerari culturali lanciato dal Consiglio d’Europa nel 1987 con la Dichiarazione di Santiago di Compostela. Gli itinerari riconosciuti e certificati, percorribili a piedi oppure con mobilità dolce, sono 46 tra questi la via Francigena. "Le imprese iscritte a Confartigianato - ha spiegato il direttore dell’associazione Giuseppe Menchelli - che operano nel settore del turismo, della ristorazione e delle experience avranno modo di seguire una formazione specifica per approfondire le tematiche inerenti alla via Francigena, saranno inseriti nella mappa turistica di Sarzana che è già in distribuzione al punto informazioni di piazza San Giorgio, verrà successivamente pianificata tutta una serie di attività di coordinamento per permettere loro di conoscersi, collaborare e presentarsi in maniera efficace. Dal dal 4 al 6 febbraio saremo a Milano alla BIT, Borsa internazionale del Turismo dove presenteremo tra le nostre proposte Sarzana e il progetto specifico sulla via Francigena. Abbiamo infine organizzato un corso di accoglienza turistica a pagamento che si rivolgerà agli operatori e ai dipendenti per accrescere le competenze nel settore normative, accoglienza, gestione turistica, uso dei software gestionali, promozione e chi fosse interessato ad iscriversi può inviare una mail al nostro indirizzo di posta elettronica: [email protected]".