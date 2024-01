Il Giorno della Memoria. Pietre d’inciampo per ricordare cittadini e poliziotti deportati

LA SPEZIA

Pietre d’inciampo per ricordare cittadini e poliziotti deportati nei campi di sterminio. È l’iniziativa che il Comune della Spezia, in collaborazione con la Questura della Polizia di Stato e l’Aned, ha organizzato in occasione del Giorno della memoria. "Un momento molto importante per tutti noi – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – dovere delle istituzioni è conservare la memoria storica della Shoah perché quanto accaduto non si ripeta più, così com’è nostro dovere ricordare le persone che sono state vittima del Nazionalsocialismo e per questo, in collaborazione con Aned, con la posa delle pietre d’inciampo vogliamo lasciare nella nostra città un segno tangibile per non dimenticare mai le sofferenze di quella tragica pagina della nostra storia. È solo tramite lo studio della storia del nostro passato che possiamo leggere e capire il nostro presente ed è grazie alla conoscenza delle biografie di chi fu catturato e ucciso per aver provato a lasciarci un mondo migliore che le giovani generazioni potranno costruire un futuro di speranza". Venerdì alle 11 in Sala Dante si terrà la seduta del consiglio comunale straordinario durante la quale saranno consegnate le medaglie d’onore a familiari di deportati; successivamente si procederà alla proclamazione dei vincitori della borsa di studio ’Cetrelli-Revere’ da parte dell’Aned. Lunedì 29 gennaio alle 10 in piazza Garibaldi la cerimonia di svelamento delle 9 pietre d’inciampo posate in città a ricordo delle vittime deportate nei campi di sterminio; a seguire si proseguirà in via Roma, 106, via De Nobili 79, via del Mille angolo Corso Cavour. Ci si sposterà poi nel quartiere di Migliarina alle 11.30 in corso Nazionale angolo via Parma, Corso Nazionale 348 e per finire in Via Buonviaggio angolo via Sarzana nei pressi di Largo Marcantone. Le pietre d’inciampo sono state dedicate a Fernando Beconcini, Agostino Virdis, Giotto Peschiera, Vitruvio Ricciardi, Elvira Finzi, Dario Derchi, Umberto Alfonso Righetti, Alfredo Paganini e Amelia Giardini Paganini. Anche la Questura della Spezia ha aderito al progetto con la posa di 4 Pietre d’Inciampo davanti all’ingresso dell’edificio in via XX Settembre 6, (l’ex Questura; ndr) a ricordo dei poliziotti deportati nei campi di sterminio nazisti. Le pietre saranno intitolate alla memoria di Ludovico Vigilante, Nicola Amodio, Annibale Tonelli e Domenico Tosetti.