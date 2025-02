Il futuro dell’ex palazzo comunale: "Lavori al via dopo tanto tempo perso. Chiarezza sui danni dell’incendio"

Un consiglio comunale straordinario per conoscere il futuro dell’ex palazzo comunale di piazza Querciola, edificio danneggiato dall’incendio avvenuto nel 2020. A chiedere la convocazione della seduta in via straordinaria è l’opposizione consigliare di Castelnuovo Magra, rappresentata dai gruppi di Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo. "Apprendiamo con favore l’intenzione dell’amministrazione comunale di ristrutturare e mettere a norma i fondi seminterrati dell’ex-palazzo comunale di piazza Querciola – spiega Gherardo Ambrosini, capogruppo di Castelnuovo civica – Speriamo però che dopo 5 anni di ritardi, durante il quale i fondi sono rimasti chiusi e inutilizzati, almeno ora i lavori siano veloci e risolutivi".

Due i quesiti che la minoranza ha deciso di porgere all’amministrazione Cecchinelli, nella speranza di trovare risposta proprio nel consiglio comunale dedicato al palazzo comunale, ex sede del Teatro sociale, che si trova nel borgo del paese. La prima, riguarda lo stato della denuncia assicurativa. "Considerato che nella delibera di avvio di lavori non è scritto nulla in merito – spiegano i consiglieri di opposizione – chiediamo di sapere se a suo tempo sia stata presentata la denuncia per l’incendio di 5 anni fa, lo stato del procedimento e, soprattutto, se sono stati quantificati e liquidati i danni al Comune, in qualità di ente proprietario dell’immobile".

I consiglieri Gherardo Ambrosini, Martina Tonelli, Marzio Favini e Manuele Micocci, auspicano poi che gli interventi in programma noi riguardino solo i fondi del seminterrato, ma la totalità dell’edificio che a oggi presenta "la facciata rovinata dalle intemperie, infissi rotti e malandati, infiltrazioni d’acqua, e impianti non a norma". "Speriamo vivamente che l’amministrazione abbia intenzione di effettuare un intervento manutentivo generale e straordinario dell’intero palazzo e non solo del suo seminterrato – concludono i rappresentanti della minoranza – ma vorremmo anche che vengano chiarite quali siano le intenzioni future di utilizzo del bene".

Da tenere presente che l’edificio che affaccia sulla piazza più bella del paese - piazza Querciola, nel cuore del centro storico - ed è strutturato su tre piani, ospita attualmente diverse attività sociali.

Elena Sacchelli