"Il futuro del comando vigili appeso a un filo"

"La sorte del Comando Vigili della Spezia è appesa ad un filo a causa del “cul de sac” in cui si è infilato il sindaco Peracchini". La denuncia sul futuro del comando arriva del gruppo consiliare LeAli a Spezia. Come noto dopo il pensionamento dell’ex comandante Pagliai, per reclutare il suo sostituto un paio di anni fa il "sindaco ha deciso di scegliere la strada dell’incarico dirigenziale a tempo determinato e di tipo “fiduciario” come previsto dalle norme: una decisione che come gruppo LeAli a Spezia abbiamo contestato per primi e sotto diversi profili. L’iter poi seguito è stato costellato da una serie di pasticci, con l’avvio prima di una procedura di mobilità poi maldestramente accantonata ed una successiva procedura di selezione mal gestita ed impostata". Il percorso aveva ha portato alla nomina del Comandante Bertoneri, proveniente dalla Polizia di Stato, ma ta la procedura seguita è stata impugnata innanzi ai giudici amministrativi da parte di un ricorrente, ilcComandante dei Vigili di un municipio romano Emanuele Moretti, "che ha vinto la causa principale innanzi al Consiglio di Stato lo scorso mese di ottobre".

Consapevoli del rischio che il corpo dei vigili possa trovarsi senza un comandante in carica, i consiglieri hanno lanciato ripetuti appelli al sindaco affinché si lavorasse ad una soluzione di carattere transattivo "ma ancora una volta abbiamo trovato un atteggiamento di totale chiusura da parte del primo cittadino.

L’attuale giunta, nonostante giurisprudenza palesemente contraria, ha infatti deciso di resistere contro la recente sentenza del Consiglio di Stato seguendo una linea a dir poco temeraria e con costi legali crescenti". Giovedì scorso si è tenuta una ulteriore udienza sempre davanti allo stesso Collegio giudicante: la sentenza sarà resa nota più avanti. "Ma l’esito del giudizio sarà probabilmente scontato" rileva il gruppo consiliare, preoccupato "per l’effetto dirompente che una ulteriore soccombenza in giudizio da parte del nostro Comune potrebbe sortire sull’assetto e sul funzionamento del nostro comando della polizia locale"