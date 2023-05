Il fotografo Tommaseo propone le ’Mutazioni - Al’ al Sunspace di via Sapri

Dopo il successo di ‘Immortality, Inc’. a cura di Alessandro Gandolfi, una nuova mostra arriva al ‘Sunspace’ di via Sapri. L’esposizione ‘Mutazioni - AI’ del fotografo spezzino Gregorio Tommaseo sarà inaugurata oggi alle 18. Le immagini che compongono l’esposizione sono create ibridamente dalla manipolazione dell’artista e dall’intelligenza artificiale e ritraggono mondi psichedelici mutevoli e affascinanti, diventando il tentativo di cristallizzare un mondo in cui i software AI più diffusi, creano figure più vere del reale: un vero e proprio magma creativo inarrestabile, in continuo divenire. Dopo l’inaugurazione, la mostra a ingresso libero, resterà aperta fino al 20 maggio con orario 16-19. Informazioni al 393 8992018.