Il film ’Reflect dans un Diamant Mort’ in concorso al Festival di Berlino

Il film ‘Reflect dans un Diamant Mort’ (‘Reflection in a dead Diamond’), un’intensa produzione cinematografica ambientata e girata in gran parte in Liguria, è stato selezionato per il concorso ufficiale del prestigioso Festival internazionale del Cinema di Berlino. Il film, diretto da Hélène Catte & Bruno Forzani – e prodotto da Kozak Films con Dandy Projects, Les Film Fauves e Tobina Film – è il frutto di una coproduzione internazionale (Belgio, Italia, Lussemburgo, e Francia), che celebra l’unione di culture e talenti artistici di diversi paesi.

Il lungometraggio vanta un cast d’eccezione, che include Fabio Testi, Yannik Renier, Koen de Bouw, Maria de Medeiros. I luoghi che hanno ospitato i set sono Ventimiglia, Sanremo, Genova e Santa Margherita; le riprese (durate circa un mese) e la selezione delle location sono state realizzate con l’assistenza di Genova Liguria Film Commission, mentre la lavorazione ha contato sulla presenza di numerose maestranze locali, unite a una troupe internazionale.

Nelle intenzioni dei registi, ‘Reflect dans un Diamant Mort’ trae ispirazione dalla cultura europea degli anni ‘60/’70 e riesce a mixare sapientemente sequenze ispirate dal cinema noir e di spionaggio, unitamente all’amore per l‘horror alla Argento e alla Bava, con il mondo variegato degli eroi dei fumetti (in particolare Diabolik), fino ad includere visioni distorte e psichedeliche derivanti dalla Optical Art.

"Il cinema d’autore riporta la Liguria al Festival di Berlino. Dopo il successo della serie ‘The Good Mothers’ alla Berlinale 2023, cui è valso l’Orso d’Oro, la nostra regione è ancora protagonista con un film di spessore, girato da ponente a levante. Le nostre congratulazioni vanno alla produzione e in particolare a Dandy Project, società genovese che ha sede presso il Videoporto di Villa Bombrini – dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission –. Il cinema non è solo blockbuster; vive anche di fenomeni indipendenti, spesso di pregio".

m.m.