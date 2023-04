Il film ’Io resto’ al Nuovo L’omaggio agli infermieri in lotta contro il Covid

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche, in collaborazione con Il Cinema Nuovo spezzino organizza la proiezione del film ’’Io resto (My Place Is Here)’’ con la presenza del regista Michele Aiello, di giovedì 11 Maggio alle 21. L’occasione è data dalla ’Giornata Internazionale dell’Infermiere’ e, come ogni anno, l’obiettivo è ricordare il ruolo di una professione vicina ai cittadini che c’era prima del Covid e c’è ancora, nelle difficoltà e nelle fatiche della sanità attuale. Per farlo il consiglio direttivo dell’Ordine ha scelto di richiamare le emozioni di questo film, dove una videocamera accede, in via eccezionale, ai reparti dell’ospedale di una delle città che ha drammaticamente sofferto il primo picco pandemico del Covid.