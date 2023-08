Il festival ’Nuove terre’ L’omaggio di Petruzzelli al paesaggio della Liguria

Cala il sipario sul festival ‘Nuove Terre’. Naturalmente si chiude a Framura, con la prima nazionale di uno spettacolo di Pino Petruzzelli: ‘Punta del rospo e altre storie’, con protagonista, ancora una volta, il paesaggio della Liguria. Appuntamento stasera, alle 21.30, con ingresso gratuito al Porticciolo di Framura. Ripartire. Quante volte sentiamo pronunciare questa parola. Ripartire. Ma da cosa? Da dove? C’è una sola, unica risposta: dal territorio. Per troppo tempo abbiamo dimenticato e abbandonato un territorio, che per secoli è stato la nostra storia. Una storia fatta di cura del paesaggio perché le generazioni che ci hanno preceduto sapevano che da quella cura arrivava la sopravvivenza. Le nostre radici sono nel nostro territorio.

"Qualunque vignaiolo sa bene che per fare un buon vino ci vogliono almeno il cinquanta per cento di vigneti ‘vecchi’ – spiega Petruzzelli, suo il testo, sua la voce dello spettacolo – . Perché quelle radici pescano a fondo. E più le radici pescano a fondo e più tirano su Storia che diventa Futuro. Il vero futuro è nelle nostre radici. I nostri nonni hanno sudato, hanno terrazzato terreni avari, hanno combattuto due guerre e hanno saputo lasciarci in eredità la bellezza della libertà e la bellezza di un paesaggio curato. Quante storie racchiude questo territorio di Liguria. Quanta maestria artigiana hanno saputo acquisire i liguri per strappare sopravvivenza a terreni avari. Quante opere d’Arte volute e curate dalla gente del posto troviamo in ogni Borgo. Quanta poesia è nata tra il mare e la terra di questo territorio abitato da contadini marinai. Ma anche quanto abbandono troviamo su un Appennino che non teme rivali per bellezza paesaggistica. E allora? Sta a noi ripartire dalla bellezza di questo territorio". Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori (le Officine Papage) al numero 371 4612350 oppure all’email [email protected]

Marco Magi