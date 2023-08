Il Festival Nuove Terre a Carro si avvia al gran finale nel segno della fiaba

Il festival Nuove Terre, a cura delle Officine Papage, si avvia al finale di stagione nel segno della fiaba, con l’arrivo in Val di Vara di un visionario allestimento ispirato al poeta del teatro vagante Giuliano Scabia. Appuntamento stasera, alle 21.30, in piazza San Lorenzo a Carro, con il Teatrino Giullare a presentare, con la musica di David Sarnelli, ‘Lettere a un lupo’ e ‘Tragedia di Roncisvalle con bestie’. Teatrino Giullare interpreta alcuni testi di Scabia, poeta drammaturgo e protagonista di alcune tra le esperienze teatrali più vive degli ultimi decenni, tratti da ‘Teatro con bosco e animali’, raccolta di racconti, lettere e commedie che narrano le finzioni degli uomini, indagando il senso di realtà e la questione della verità. ‘Lettere a un lupo’ tenta di stabilire un dialogo con una delle bestie feroci che abitano in noi. Al lupo l’autore confessa, con una sincerità che forse non sarebbe possibile parlando a un proprio simile, pensieri e malinconie sperando di ritrovare i fondamenti del gioco e dell’amore. Parole che colpiscono nel profondo e cercano l’autenticità come solo certi miti arcaici riescono a fare. Segue la ‘Tragedia di Roncisvalle con bestie’ in cui si raccontano le epiche sorti dei paladini alle prese con la loro ultima fatale battaglia, riportando però anche i punti di vista degli animali che, usciti dal bosco, stupiti osservano la guerra che si fanno gli umani.

I testi sono interpretati alla maniera dei cantastorie, con un divertente gioco di maschere accompagnato dalla fisarmonica di David Sarnelli. Domani sera la rassegna si chiuderà al porticciolo di Framura con ‘Punta del rospo e altre storie. Lo spettacolo del territorio’, in prima nazionale, con testo e voce di Pino Petruzzelli (nella foto). Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando le Officine Papage al numero di telefono 371 4612350 o inviando una mail a [email protected]

Marco Magi