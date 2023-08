Il festival in piazza Europa Rocco Papaleo protagonista in una pièce tra teatro e musica

Uno spettacolo che, come un diario, raccoglie pensieri e sembra sfogliarli a caso, tra annotazioni sospese e rime in attesa di essere completate, parole che aspettano di abbinarsi alle note e qualcosa di divertente che viene facile immaginare e ricordare, complici l’inconfondibile accento lucano e l’irriverente stile comico di uno degli attori più amati dal pubblico italiano di ogni età: Rocco Papaleo. ‘Divertissement’ è la penultima tappa del La Spezia Estate Festival, programmato per stasera, alle 21.30, in piazza Europa. Sul palco, insieme al poliedrico artista, che tutti hanno già avuto modo di apprezzare in numerosi film (da ‘Il male oscuro’ di Monicelli nel 1990 a ‘Basilicata Coast to Coast’, fino agli ultimi ‘Scordato’ e ‘I peggiori giorni’, sempre con tanto teatro, in mezzo) e serie tv, ci saranno Arturo Valiante al pianoforte e melodica, Guerino Rondolone al contrabbasso e ukulele, Davide Savarese alla batteria e Fabrizio Guarino alla chitarra. Una pièce scritta dallo stesso Papaleo con Valter Lupo (che cura anche la regia). "Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora – afferma Papaleo - Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare". I biglietti (posto unico numerato a 8 euro) saranno in vendita oggi, al botteghino che apre in piazza Europa a partire dalle 18.30 fino a inizio spettacolo, ma sarà possibile acquistarli anche sulla piattaforma online Vivaticket.it. Info disponibili contattando il numero di telefono 0187 727521 oppure inviare una mail a [email protected] L’ultima tappa del La Spezia Estate Festival sarà giovedì 17 agosto con Stefano Fresi in ‘Cetra... una volta’.

Marco Magi