Il Festival Fact Checking in tour

Nuove tappe del Festival Fact Checking in Tour, alla sua seconda edizione. Oggi, alle 11, al Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo è in programma la tavola rotonda ‘Fascismo, Resistenza e fact checking: la storia alla prova dei fatti’, partecipano Chiara Colombini, Francesco Filippi, Eric Gobetti e Carlo Greppi, con Giovanni Carletti. Sempre oggi, alle 17 all’Arci Favaro, l’incontro con Greppi, mentre domani, a Lerici alle 17, nella sala consiliare, la conferenza di Colombini. Domani, alle 17.30, in Sala della Repubblica a Sarzana, il dialogo tra Filippi e Greppi. Infine, martedì, alle 17.30, al circolo Arci Canaletto il dialogo tra Filippi e Gobetti. Oltre alle conferenze del pomeriggio, al mattino i relatori saranno impegnati a tenere delle lezioni nelle scuole superiori: al Costa e al Cardarelli della Spezia, al Parentucelli-Arzelà di Sarzana.