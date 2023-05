Il falegname Bedini sarà processato Respinta la richiesta di abbreviato

L’udienza preliminare, ieri mattina, è stata veloce. Il gup del tribunale della Spezia Mario De Bellis, accogliendo le richieste dei pubblici ministeri Rossella Soffio e Monica Burani, ha rinviato a giudizio Daniele Bedini che deve rispondere di duplice omicidio aggravato. Il processo davanti alla corte di Assise, presieduta dal giudice Marta Perazzo, inizierà il prossimo 17 luglio. Il falegname di Carrara di 32 anni, detenuto nel carcere di massima sicurezza di Novara, era presente in aula scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. Con lui gli avvocati difensori di fiducia Rinaldo Reboa e Costanza Bianchini del foro di Massa. Daniele Bedini è accusato di avere ucciso a giugno dello scorso anno, nel giro di pochi giorni, due giovani donne a Marinella di Sarzana. Nevila Pjetri di 35 anni, origini albanesi, con tre colpi di pistola alla testa. Con la stessa arma e due colpi anche Carla Bertolotti, 43 anni, di Albiano Magra. I famigliari delle vittime, assistiti dagli avvocati di fiducia Mauro Boni, Silvia Rossi, Ignazio Sabatino e Barbara Amadei, si sono costituiti parte civile. I tentativi della difesa di evitare la corte di Assise si sono rivelati vani. Gli avvocati Reboa e Bianchini, poiché in un primo momento Bedini avrebbe dovuto partecipare all’udienza preliminare in videoconferenza, avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale, che però è venuta a cadere quando il 2 maggio scorso il gup De Bellis ha revocato il suo precedente decreto datato 14 aprile.

Ieri in aula la difesa ha tentato anche la carta di chiedere il giudizio abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena, ma il giudice non lo ha concesso ritenendo che sussistano le aggravanti evidenziate dai pm Soffio e Burani. In precedenza era stata giocata anche la carta dell’infermità mentale, ma Bedini è stato giudicato capace di intendere e volere al momento dei fatti, dalla perizia ordinata durante le indagini preliminari dal gip Fabrizio Garofalo ed effettuata dagli psichiatri Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti.

Tra gli elementi in possesso dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della Spezia a sostegno dell’accusa, ci sono le tracce del dna delle vittime sul furgone da lavoro che sarebbe stato usato da Bedini durante gli omicidi. Ci sono anche le immagini che riprendono un pick up Fiat Strada bianco con lo stop destro bruciato, proprio come quello di Bedini, mentre avvicina le vittime. E tra le intercettazioni telefoniche, si sente la madre di Bedini che dice all’altra figlia: "E’ stato lui, hanno trovato i documenti della trans in casa, nel suo armadio".

Massimo Benedetti