Il duo Maghelli-Bongianni al Pin Un concerto seguito dalla ’jam’

Continuano le ‘Jam del Pin’ del giovedì e questa volta toccherà a due ospiti d’eccezione come la cantante Sara Maghelli e il pianista Ugo Bongianni. Come di consueto, domani sera alle 19.30, ci sarà la early session capitanata dai due giovani talenti spezzini Leonardo Bocchia al contrabbasso e Giacomo Ciardi al piano; poi alle 21.30 il concerto seguito dalla jam. La Maghelli è certamente una tra le cantanti più apprezzate del panorama jazz italiano. Un vero e proprio talento che spazia da standard più conosciuti alle song più ricercate e particolari. Bongianni, pianista produttore e arrangiatore, tra le tante collaborazioni oltre a quelle con Ivano Fossati e Mario Biondi, vanta quella più longeva con Mina. Per quanto riguarda il live nello spazio della Pinetina, ecco servito un tributo a Dorothy Fields, paroliera e compositrice americana: collaborò con diversi autori tra cui Jerome Kern, Cole Porter altri, mentre nel ’37 vinse l’Oscar per la migliore colonna sonora ‘The way you look tonight’.