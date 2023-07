Il Duo Degas aprirà la rassegna a Sarzana: Fortezza e pianoforte a quattro mani

Imprevisto per una pianista del Duo Maclè: sarà il Duo Degas formato da Gala Chistiakova e Diego Benocci pianoforte a quattro mani , a inaugurare lunedì sera, con un’esibizione di pianoforte a quattro mani, il XXVIII Festival Pianistico “Città di Sarzana”. Nonostante il cambio di programma dovuto a un infortunio di una delle due pianiste del Duo Maclè nessuna variazione per quanto riguarda l’porario. L’appuntamento resta infatti per lunedì, al salone Porticto della Cittadella, alle 21.15. Il Duo Degas ha già preso parte all’edizione precedente del Festival riscuotendo entusiastici consensi tra il pubblico. Questa volta però il Duo Degas proporrà un programma diverso comprendente capolavori pianistici del periodo tardoromantico, trascrizioni per pianoforte a quattro mani dai celebri balletti Il Lago dei cigni , La Bella Addormentata e Lo Schiaccianoci , per concludere con la celebre Rapsodia Ungherese n. 2 di Franz Liszt. Il duo pianistico a 4 mani di Gala Chistiakova e Diego Benocci si è formato nel 2014, quando i due pianisti si stavano perfezionando all’accademia pianistica internazionale di Imola. Il duo che vanta un vasto repertorio ha tenuto svariati concerti in Russia, Italia, Francia, Portogallo, Germania e Regno Unito per numerose stagioni musicali internazionali. Il Duo Degas si è aggiudicato il primo premio assoluto in diverse competizioni, tra cui il 28° Concorso Pianistico “Giulio Rospigliosi”. Per partecipare all’evento a ingresso libero è consigliata la prenotazione . Per info: [email protected] oppure contattare il 3792779796 (anche sms eo whatsapp).