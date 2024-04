Il dg Cavagnaro: "Monitoriamo la situazione da due anni"

Il tema della sicurezza degli operatori sanitari, soprattutto quelli delle aree professionali più esposte, come emergenza e salute mentale, sarà al centro di un nuovo incontro, in programma mercoledì prossimo, tra la direzione generale e le organizzazioni dei lavoratori. "La nostra attenzione rispetto a queste problematiche non è mai venuta meno – dice a La Nazione il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro –, da almeno due anni stiamo monitorando sistematicamente la situazione, tanto più dopo i recenti gravi episodi che hanno coinvolto le due infermiere, con le quali ho parlato e che stanno meglio, anche se ancora molto scosse".

In che direzione vi state muovendo?

"Le linee guida sono almeno due, affinare le tecniche della comunicazione per la gestione dei soggetti a rischio, soprattutto rivolte al personale dell’emergenza e della Salute mentale, e il lavoro sul piano della formazione. Devo dire che la collaborazione con le forze dell’ordine sta dando risultati rilevanti, così come importante è stato il ripristino del posto di polizia interna. Su queste tematiche come azienda stiamo puntando sul lavoro di squadra, col coinvolgimento del medico competente per la sicurezza dei lavoratori, la struttura rischio clinico e il responsabile della prevenzione e sicurezza del lavoro. Tutti aspetti che abbiamo discusso anche con il sindacato. Ci rendiamo perfettamente conto che i casi di aggressione sono in aumento, ma questo non succede solo alla Spezia e non solo in ambito sanitario. Una notevole rilevanza ha assunto, in particolare, il tema della patologia psichiatrica, che ha una correlazione con il post covid. Ma è aumentata anche la violenza e questo significa che c’è un deficit di educazione. Alcune misure adottate, come l’attivazione della linea diretta con la centrale della polizia, sono importantissime ma dobbiamo renderci conto che il rischio zero non esiste".

Il potenziamento della vigilanza privata può contribuire alla soluzione del problema?

"Può servire, ma certo non risolve il problema. Nel caso un’aggressione avvenga in una stanza, difficile pensare che dentro ci sia anche un vigilantes a prevenirla. Crediamo comunque che molti problemi potranno essere affrontati meglio con l’acquisizione di nuovi spazi, per questo bisogna accelerare con il nuovo ospedale"

F.A.