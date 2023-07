Il dem Raffaelli ribadisce "Hub degli scarichi fognari Un danno per Monesteroli"

"Dopo numerosi tentativi, sia da parte nostra che da parte del consigliere Natale, rispetto ai quali non siamo mai riusciti ad avere riscontri di alcun tipo dal centrodestra, finalmente lunedì, ascoltate le parole dell’assessore Casati, abbiamo capito che il destino di Monesteroli, potrebbe essere quella potenziale sede di Hub degli scarichi fognari delle Cinque Terre" ha detto Marco Raffaelli consigliere comunale dem. Un progetto che solleva molte perplessità, secondo Raffaelli infatti in base alle informazioni raccolte "credo non sia molto complicato, se lo si vuole davvero, esprimersi contrariamente già adesso... Un idea che, se realizzata, pregiudicherebbe definitivamente la bellezza di Monesteroli".