Il crochet che salva la vita Premio allo stile Tuccillo

Li chiama "i miei gioielli", "le mie amate creature": vestiti ed accessori creati con l’uncinetto. Non un semplice attrezzo fatto di un bastoncino e un gancio, ma molto di più: un’ancora di salvezza, capace di lenire e confortare. È la storia speciale di Antonietta Tuccillo, spezzina. Segni particolari: stilista, artigiana e affetta da una grande voglia di vivere, grazie a cui va oltre il cancro che l’ha colpita e guarda avanti. Armata della sua ‘bacchetta magica’, ritrovata per caso in un cassetto e divenuta passepartout per la speranza, ha interiorizzato una lezione unica. "La vita va salvaguardata da qualsiasi ‘mostro’ che entra dentro di noi. Mai arrendersi di fronte a nessun ostacolo e a nessun intruso – spiega – , la nostra vita è troppo preziosa per non lottare, perché una malattia, nella sua tragicità, può anche portare dei cambiamenti in positivo". La sua storia eccezionale, che l’ha portata ad una "seconda vita" allietata da tante soddisfazioni, dalla creazione dei suoi capi ‘crochet’ al vederli in passerella, si è arricchita di un nuovo capitolo: è stata premiata con il Camomilla Award, scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, all’evento Women for Women against Violence che si è svolto nell’auditorium Testori di Milano. Un riconoscimento, quello della kermesse ideata dalla presidente dell’associazione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno, che sembra perfettamente ritagliato sulla vicenda della Tuccillo, premiata durante la cerimonia dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Essere un malato oncologico ti cambia totalmente, subisci un processo di trasformazione sia fisico che mentale, e l’unico modo per reagire è reinventarti, soprattutto quando la malattia ti blocca anche nel lavoro. Per cui ho deciso di reagire cercando una rivincita". Il risultato della sua creatività, mescolata ad un’arte antica, di meditazione ed attenzione, è un caleidoscopio di modelli, stili e colori che vogliono consolare e lenire la sofferenza di chi è alle prese con lo stesso dolore. "Arco separatore tra il bene e il male che mi fa sperare in un domani di luce e di gioia: ‘fai della tua vita un sogno e, di un sogno una realtà’". "Per me è stato un onore premiare una ligure, della Spezia oltretutto – ha sottolineato il presidente Toti –, provincia dove io risiedo, che rappresenta un esempio di tenacia e forza per tutti noi. Da persone come Antonietta abbiamo solo da imparare: a non arrendersi mai e che si può e si deve ripartire anche dalla peggiore delle situazioni, come quelle che riguardano la nostra vita e la nostra salute". Nessuna retorica, solo un esempio da cogliere: una storia che fa bene a malati e non.

Chiara Tenca