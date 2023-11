"Il cordoglio non basta più: serve una riforma". Il centrosinistra mette nel mirino il governo

Non si fermano le polemiche sull’ennesimo incidente mortale avvenuto in Liguria. Sul tema è intervenuto anche il Pd, con il segretario regionale Davide Natale (nella foto) e il responsabile lavoro Simone Ziglioli che sottolineano l’esigenza di "rafforzare i controlli; servono misure legislative più stringenti, ma è anche indispensabile e necessario mettere in campo un’azione di prevenzione, di educazione e di formazione che non può più attendere. Di fronte a questa strage – rilancia il segretario regionale – non basta più solo il cordoglio delle istituzioni, serve mettere in campo un’azione che preveda investimenti e misure per la prevenzione".

Anche la federazione spezzina del Partito comunista rilancia: "Dopo le condoglianze, i mea culpa, e dopo le promesse di fare qualcosa, l’emergenza sicurezza sul lavoro continua ad essere una questione irrisolta, non affrontata. Nei luoghi di lavoro ci si infortuna, ci si ammala, si continua a morire. Un sistema nel quale, in tutta evidenza, è diventato normale morire di e sul lavoro. Un sistema che, se solo ci fosse una logica diversa da quella del profitto ad ogni costo, dovrebbe essere considerato spaventoso. Il Governo dovrebbe darsi da fare in fretta: investire risorse per la prevenzione e il controllo, istituire il reato di omicidio sul lavoro, spendere nella ricerca e nell’innovazione tecnologica". Critica anche la segreteria provinciale di Rifondazione comunista, per la quale "questa ennesima tragedia ci ricorda che i governi non stanno facendo quanto necessario per fermare le morti sul lavoro che sono da considerarsi omicidi quando derivano da negligenze o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Da anni i governi tagliano le risorse e le assunzioni per le attività di prevenzione e controllo, si riducono i vincoli e le penali a carico delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".