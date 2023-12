Il concerto medioevale ’Congaudentes’

Una domenica di iniziative organizzate dal Comune di Ameglia che nel festeggiare l’arrivo del Natale ha voluto dedicare un sentito e commosso ricordo ai caduti di Montemarcello vittime del bombardamento del 13 dicembre 1944. La messa di commemorazione verrà officiata alle 9.30 nella chiesa di San Pietro nel borgo collinare e a seguire la cerimonia di deposizione delle corone in piazza XIII Dicembre nel cuore di Montemarcello ricavata proprio nel punto colpito dalle bombe aeree delle truppe alleate che avevano come bersaglio la vicina Batteria Chiodo presidiata dai tedeschi. Una strage che costò la vita a 43 abitanti di Montemarcello. Saranno presenti le autorità comunali oltre ai residenti e discendenti delle famiglie colpite dalla strage ancora molto sentita in paese. Nel pomeriggio, alle 18, invece un piacevole tuffo nella storia della musica medievale con il concerto "Congaudentes" di brani dal Ludus Danielis e Carols tradizionali natalizie nella parrocchia di San Vincenzo Martire nel centro storico di Ameglia. Il concerto organizzato dal Comune verrà eseguito dalla formazione spezzina Esaensemble compost dalle voci femminili: Laura Albericci, Annalisa Brunetti, Anna Caprioli, Lucia Caprioli, Alessandra Masseria, Ivana Menichini. Strumenti musicali: Davide Chierici, Sergio Chierici che si occuperà anche della direzione.