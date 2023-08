Il concerto ’in bianco e blu’ ad Ameglia: una terra ispirtrice

E’ in programma stasera, l’atteso "Concerto in bianco e blu per Montemarcello Liguria: una terra ispirtrice" promosso e prodotto dal Comune di Ameglia e diretto dal maestro Michael Cousteau, direttore d’orchestra francese di fama internazionale che dal 1985 trascorre le sue vacanze estive nel borgo collinare amegliese. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza XIII Dicembre. Cousteau per l’occasione dirigerà l’Orchestra dell’Associazione Orchestra lirico sinfonica Teatro del Giglio Aps eseguendo le arie più amate del repertorio classico. Gli elementi che hanno ispirato il concerto sono il bianco del marmo e il colore del mare che sembrano toccarsi in uno scenario unico come il concerto di stasera. Un viaggio musicale attraverso le opere di Giacomo Puccini, Niccolò Paganini, del compositore russo Ciajkovskij e dell’inglese Edward Elgar. L’evento è a ingresso libero senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti. L’iniziativa rientra nel programma delle iniziative dell’estate del Comune di Ameglia.