Il concerto diventa duello. Sfida a colpi di musica nei ’Pomeriggi al Museo’

Un concerto-duello mai visto. Ne rimarrà solo uno? Tornano i ‘Pomeriggi in musica al Museo’, quest’anno con un unico appuntamento interamente dedicato alle note contemporanee. Prosegue la collaborazione tra Società dei Concerti e il Conservatorio Puccini con l’appuntamento che si terrà oggi alle 17 al Museo Diocesano. Due interessanti formazioni, con tanti giovani artisti, si sfideranno in un duello a colpi di musica contemporanea! In scena il Gamo e il Lab. Mus. Cont. Il primo, Gruppo aperto musica oggi, è una delle più antiche illustri istituzioni italiane dedicate alla musica contemporanea. Fondato nel 1980 da Giancarlo Cardini, Liliana Poli, Vincenzo Saltarelli, Albert Mayre Massimo De Bernart, svolge la sua attività a Firenze da quarantatré anni senza soluzione di continuità, organizzando stagioni concertistiche, corsi di perfezionamento, seminari e conferenze. Tutti i più noti compositori contemporanei hanno partecipato, o anche solo presenziato, ai concerti del Gamo a essi dedicati, che spesso hanno visto e vedono in programma prime esecuzioni assolute. La direzione artistica che è stata per più di trent’anni di Giancarlo Cardini, è oggi di Francesco Gesualdi, che ha dato un nuovo volto al Gamo fondando un ensemble in residenza. Il Gamo diretto dallo stesso Gesualdi, possiede un ampio repertorio di musica del panorama contemporaneo storico di molti nuovi brani di compositori della scena musicale attuale, che in molti casi sono stati scritti appositamente per il gruppo e solitamente inserite in progetti e produzioni inedite. Il Lab.Mus.Cont., nato in seno al Conservatorio cittadino da più di un decennio, ha già all’attivo importanti e numerosi concerti sia alla Spezia che in significativi festival italiani. I componenti del Lmc provengono tutti dai corsi strumentali del Conservatorio Puccini, molti dei quali hanno continuato il percorso di ricerca e di specializzazione della nuova musica, che sta alla base delle finalità del gruppo.

Diversi compositori hanno scritto appositamente per il Lmc, che può vantare, ad oggi, un discreto numero di prime esecuzioni. Per Gamo saranno in scena, Sara Minelli al flauto Giovanni Riccucci al clarinetto, Marco Facchi al violino, Lucio Labella Danzi al violoncello, Giulia Loperfido al pianoforte, Francesco Gesualdi alla direzione. Mentre per Lab.Mus.Cont., Fresia Ricci al flauto, Andrei Ciuntu al clarinetto, Eleonora Sofia Podestà al violino, Francesca Marchi al violino, Carla Mordan alla viola, Camilla Vaccarini al violoncello, Anna Di Pasquale alla fisarmonica, Samuele Aprile alle percussioni, Francesco Bregnocchi al pianoforte, con la direzione di Andrea Nicoli. Il biglietto sarà possibile acquistarlo al Museo Diocesano, al costo di 6 euro. Info: [email protected].

Marco Magi