Il Comune occupa terreno Proprietaria settantenne risarcita con 50mila euro

Si è risolta a favore di una donna spezzina di 74 anni l’annosa controversia con il Comune di Aulla, condannato a pagare 50mila euro per l’illecita occupazione di un terreno. E’ la sentenza pronunciata dal giudice del tribunale di Massa, sezione civile, Vincenzo Macera che ha accolto la tesi dell’avvocato Enrico Conti, difensore dei fiducia della settantenne spezzina.

La vicenda ha avuto inizio addirittura negli anni 80’, quando il Comune di Aulla ha costruito un centro sportivo e ha autorizzato la costruzione di una cisterna e di una cabina elettrica asserviti al predetto complesso sportivo, come da perizie degli architetti Andrea Cafici e Francesco Toracca, su un terreno di cui la signora Emilia è comproprietaria di 13, come risulta dal mappale 35-37-74 del Comune di Aulla. Nonostante le molte manifestazioni di volontà espresse negli anni dall’amministrazione pubblica aullese sulla volontà di definire bonariamente la posizione con l’acquisizione dei beni e il pagamento del dovuto al proprietario, nulla fu mai corrisposto. C’è una nota del Comune di Aulla del 4 dicembre 1998 a firma dell’allora sindaco Lucio Barani e un’altra datata 23 gennaio 2009 inviata all’Agenzia del territorio per una valutazione dei mappali riguardanti i terreni per cui è nata la causa. Il giudice ha dedotto che il Comune di Aulla abbia effettivamente inteso dare corso alla procedura di esproprio, occupato i terreni e costruito su di essi, salvo poi interrompere la procedura.

Nonostante il riconoscimento del risarcimento di 50mila euro, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 7234 euro, la sentenza è stata appellata affinché venga disposta la condanna del Comune di Aulla alla corresponsione dell’indennizzo per illecita occupazione dei terreni nonché al pagamento dell’indennizzo stabilito secondo il principio stabilito dalla norma inserita con l’approvazione nel 2011 dell’art. 42 bis Testo Unico Espropri. Oltre ciò è stata richiesta la condanna del Comune di Aulla alla rivalutazione sulle somme di condanna e gli interessi legali in somme rivalutate.

Massimo Benedetti