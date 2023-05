Il Comune occupa i terreni Condannato a risarcire una società immobiliare

Quasi 44mila euro di risarcimento per aver occupato indebitamente i terreni sui quali una società immobiliare avrebbe dovuto realizzare un immobile. È quanto deciso dal tribunale amministrativo regionale, che ha condannato il Comune della Spezia a risarcire la Terrestre Immobiliare per una vicenda che si trascina da oltre dieci anni. L’impresa all’inizio degli anni Duemila aveva realizzato un immobile in viale San Bartolomeo, nelle adiacenze del varco portuale del Canaletto, e avrebbe dovuto realizzarne uno analogo poco distante. Nel 2011 era emersa da parte del Comune l’esigenza di realizzare dei lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Dorgia, che hanno comportato l’occupazione temporanea delle aree. Tuttavia, le aree furono restituite alla società con un ritardo di quasi un anno (340 giorni; ndr) rispetto alla data stabilita, con l’immobiliare che non ha esitato a rivolgersi al tribunale amministrativo per ottenere non solo un risarcimento per la ritardata consegna dei terreni, ma soprattutto un indennizzo ben più corposo (ipotizzato in circa 4 milioni di euro; ndr) in quanto i ritardi del Comune avrebbero compromesso anche la possibilità da parte della società di realizzare l’iniziativa immobiliare. I giudici si erano pronunciati nell’aprile dello scorso anno, accogliendo solo in parte il ricorso, condannando il Comune della Spezia al solo risarcimento legato all’occupazione illegittima dei fondi, e nominando un perito per quantificare l’indennizzo a favore della società immobiliare.

La consulenza tecnica d’ufficio si è conclusa nelle scorse settimane, con i giudici che nel depennare alcune tipologie di danno individuate dal perito in quanto "palesemente estranei al perimetro risarcitorio stabilito con la sentenza" – come il danno ulteriore di 162.857,51 euro per le perdite riconducibili al perdurare delle opere di allestimento di cantiere e recinzione, che non è stato preso in considerazione dal tribunale – hanno infine determinato un risarcimento a favore della società immobiliare pari a 33.569,18 euro. Somma destinata a lievitare fino a sfiorare i 44mila euro, tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata, calcolati a partire dal primo giorno di mancata riconsegna dell’area (il 5 aprile 2012; ndr) e fino alla pubblicazione della sentenza, così come stabilito dai giudici. Il Tar ha condannato il Comune anche a pagare le spese legali.

mat.mar.